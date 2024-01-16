«Торпедо» — «Металлург»: счет матча 7:4, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома обыгралосо счетом 7:4.

За «Торпедо» голами отметились Максим Летунов, Богдан Конюшков, Игорь Ларионов, Бобби Линч, Андрей Белевич (дважды) и Денис Ян.

За «Металлург» шайбы забросили Денис Зернов, Максим Карпов, Владислав Еременко, Никита Михайлис.

Впервые в истории КХЛ команды забили девять голов за один период. Суммарно команды забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд, что стало новым рекордом лиги.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 7:4 (0:0, 6:3, 1:1) Голы: Зернов — 15 (мен.), 23:05 — 0:1. Карпов — 9 (мен.), 23:48 — 0:2. Летунов — 22 (бол., Кручинин), 24:13 — 1:2. Конюшков — 5 (бол., Артамонов, Гончарук), 27:44 — 2:2. Ларионов — 5 (Воронин, Линч), 28:39 — 3:2. Линч — 4 (Воронин), 30:28 — 4:2. Белевич — 7 (Виноградов), 31:12 — 5:2. Белевич — 8 (Виноградов, Бауи), 32:50 — 6:2. Еременко — 2 (Карпов, Акользин), 35:51 — 6:3. Ян — 10 (Фирстов), 40:33 — 7:3. Михайлис — 15 (Петунин, Еременко), 58:25 — 7:4Вратари: Гуска — Набоков (Подскребалин, 28:39, Набоков, 32:50)Штраф: 6 — 6Броски: 23 (4+14+5) — 30 (12+10+8)

«Торпедо» набрало 63 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 74 очками лидирует в турнирной таблице «Востока».