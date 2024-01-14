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    Кривокрасов: Не должны были допускать ошибок, которые привели к голам

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Сибирь
    Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (2:5).

    Сергей Кривокрасов
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    Сергей Кривокрасов

    «Игра была ровная с первых минут. Ни у нас, ни у соперника ничего не получалось. Но мы пропустили гол, который нас подкосил. Ну и гол в большинстве был нелепый, сами, считайте, "привезли", себе голы, которые не должны были пропускать. Не должны были допускать ошибок, которые привели к этим голам. А так, в принципе, игра была ровная. А потом всё пошло по накатанной», — цитирует Кривокрасова официальный сайт КХЛ.

    После этого матча «Адмирал» занимает 11-е место в таблице Востока с 41-м очком в активе. «Сибирь» — на 8-й строчке (55 баллов).

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