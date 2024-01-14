Кривокрасов: Не должны были допускать ошибок, которые привели к голам

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал поражение в матче с(2:5).

«Игра была ровная с первых минут. Ни у нас, ни у соперника ничего не получалось. Но мы пропустили гол, который нас подкосил. Ну и гол в большинстве был нелепый, сами, считайте, "привезли", себе голы, которые не должны были пропускать. Не должны были допускать ошибок, которые привели к этим голам. А так, в принципе, игра была ровная. А потом всё пошло по накатанной», — цитирует Кривокрасова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Адмирал» занимает 11-е место в таблице Востока с 41-м очком в активе. «Сибирь» — на 8-й строчке (55 баллов).