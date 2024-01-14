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    Козлов: Поведя 3:0, стали совершать невынужденные удаления, за счёт чего соперник вернулся в игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Салават Юлаев
    Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Куньлунем» (5:3).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Сегодня мы играли отрезками. Поведя 3:0, стали совершать невынужденные удаления, за счёт чего соперник вернулся в игру. Хотелось бы, чтобы более ровно проходила игра с нашей стороны. С победой наших болельщиков. Не знал, что их так много в Москве.

    Самонов? Он чувствует себя лучше, выглядит хорошо. Пока не знаю, когда его ждать.

    Были ли особые слова перед игрой после двух поражений кряду? Нам было важно выиграть и в Нижнекамске, и сегодня тоже. Для нас важен каждый матч, каждое очко на вес золото.

    Как объяснить прошлые поражения от не самых статусных команд? Хоккей в лиге стал равным. Все команды хорошо играют. Может быть, те клубы, которые находятся ниже, были после серий неудач или болезней. Вы видели, как играл "Куньлунь": быстрые нападающие, заставили работать нас в обороне, Илья Ежов сделал ключевые сейвы.

    Состояние Кузьмина и Ливо? Глеб Кузьмин получил повреждение в прошлом матче с китайской командой, не думаю, что он сыграет с "Барысом". Надеемся, что Ливо сыграет, но мы хотим, чтобы он вышел, когда будет полностью или более-менее здоров. Определённой даты не могу сказать», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата».

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 65-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 9-й позиции Запада (38 баллов).

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