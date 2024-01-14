Козлов: Поведя 3:0, стали совершать невынужденные удаления, за счёт чего соперник вернулся в игру

Главный тренер уфимскогопрокомментировал победу над(5:3).

«Сегодня мы играли отрезками. Поведя 3:0, стали совершать невынужденные удаления, за счёт чего соперник вернулся в игру. Хотелось бы, чтобы более ровно проходила игра с нашей стороны. С победой наших болельщиков. Не знал, что их так много в Москве.

Самонов? Он чувствует себя лучше, выглядит хорошо. Пока не знаю, когда его ждать.

Были ли особые слова перед игрой после двух поражений кряду? Нам было важно выиграть и в Нижнекамске, и сегодня тоже. Для нас важен каждый матч, каждое очко на вес золото.

Как объяснить прошлые поражения от не самых статусных команд? Хоккей в лиге стал равным. Все команды хорошо играют. Может быть, те клубы, которые находятся ниже, были после серий неудач или болезней. Вы видели, как играл "Куньлунь": быстрые нападающие, заставили работать нас в обороне, Илья Ежов сделал ключевые сейвы.

Состояние Кузьмина и Ливо? Глеб Кузьмин получил повреждение в прошлом матче с китайской командой, не думаю, что он сыграет с "Барысом". Надеемся, что Ливо сыграет, но мы хотим, чтобы он вышел, когда будет полностью или более-менее здоров. Определённой даты не могу сказать», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата».

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 65-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 9-й позиции Запада (38 баллов).