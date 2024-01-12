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    Жамнов: Если бы реализовали свои моменты в первом периоде и начале второго, игра сложилась бы по-другому

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о матче против СКА (2:5).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Если смотреть всю игру в целом, то эти четыре-пять минут во втором периоде сказались на результате. Если бы реализовали свои моменты в первом периоде и начале второго, игра сложилась бы по-другому. Но у нас идёт бросок, подставление, гол. Сам факт — у них залетело, а мы не могли забить из таких моментов, которые сами создавали. Такое бывает.

    Была просьба доиграть матч до конца даже при счёте 0:5 и выиграть третий период, чтобы подготовиться к следующей игре. Ребята молодцы, не сдались и бились до конца. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали даже при 0:5, никто не ушёл с трибун. Постараемся перед ними исправиться.

    Реализация пропала? Не могу все нюансы говорить, но мы об этом разговариваем постоянно. Иногда делаем лишний пас, в некоторых моментов не хватает злости, жадности до голов. Через это надо пройти. В третьем периоде забили два гола, бились до конца. Может, это будет толчком для наших игроков» — цитирует Жамнова «Чемпионат».

    СКА набрал 68 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 67 баллами опустился на 4-ю строчку таблицы «Запада». Красно-белые потерпели пятое поражение подряд.

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