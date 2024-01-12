Тамбиев о поражении «Адмирала»: Много индивидуальных ошибок и неправильных действий

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:4).

«Счёт на табло, много индивидуальных ошибок и неправильных действий, от этого результат. Временами мы выглядели неплохо, но много ошибок. Надо играть более конкретно, более правильно. В целом очень недоволен командой. Кто у нас ошибается индивидуально, с тех и надо спрашивать.

Они понимают и начинают что-то осознавать, только когда оказываются на трибуне. Есть переоценка своих возможностей, в этой лиге нельзя допускать столько индивидуальных ошибок», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

После поражения от «Сибирь» «Адмирал» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем матче эти команды встретятся вновь, поединок состоится 14-го января.