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    Тамбиев о поражении «Адмирала»: Много индивидуальных ошибок и неправильных действий

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Сибирь
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:4).

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    «Счёт на табло, много индивидуальных ошибок и неправильных действий, от этого результат. Временами мы выглядели неплохо, но много ошибок. Надо играть более конкретно, более правильно. В целом очень недоволен командой. Кто у нас ошибается индивидуально, с тех и надо спрашивать.

    Они понимают и начинают что-то осознавать, только когда оказываются на трибуне. Есть переоценка своих возможностей, в этой лиге нельзя допускать столько индивидуальных ошибок», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

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    • После поражения от «Сибирь» «Адмирал» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем матче эти команды встретятся вновь, поединок состоится 14-го января.

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