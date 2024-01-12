«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:0, обзор голов

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
На 21-й минуте отличился Жан-Себастьен Ди, а на 55-й минуте отличился Егор Корбит.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Ди — 6 (бол., Дергачев, Белозеров), 21:19 — 1:0. Корбит — 3 (Ураков, Сетдиков), 55:01 — 2:0Вратари: Тихомиров — Ежов (57:20)Штраф: 9 — 9Броски: 17 (8+6+3) — 27 (9+10+8)
«Нефтехимик» набрал 51 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 63 очками — на третьей строчке таблицы «Востока».
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» сыграет с «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 14 января.