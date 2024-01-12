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    Кравец: Трудный матч, серьезный соперник, игра кость в кость

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Амур
    Михаил Кравец, главный тренер «Авангарда», подвел итог матча против «Амура» (3:2).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Мы с ребятами обсуждали, что в этой поездке будет сложно сыграть на каких-то сумасшедших скоростях, на комбинациях, потому что давит смена часовых поясов, разница во времени. Определились, что будем играть аккуратно, ловить броски на себя, не делать ошибки, а главное — забросить на одну шайбу больше, чем соперник. И, конечно, постараться не удаляться, что сегодня, кстати, не получилось. А так — благодарен ребятам. Трудный матч, серьезный соперник, игра кость в кость. Опять Хомченко держал счёт, а самоотверженность придаёт уверенность команде, добавляет желания победить.

    Отсутствие Гуляева? Он приболел, температура. Артём Чмыхов здорово играл в роли седьмого защитника, сегодня вышел в постоянной паре обороны и выполнил своё задание, не подвёл, а помог команде победить», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    После этого матча «Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 69-ю очками в активе. «Амур» — на 9-й позиции (50 баллов).

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