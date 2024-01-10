Мартемьянов: Есть претензии к игре в атаке

Главный тренерподвел итог матча против(1:4).

«Отмечу игру соперника, команда мне знакома, очень многих знаю. Играли сегодня с сумасшедшей самоотдачей. Нам этого не хватало, чтобы глаза горели, играли душой, сердцем. Есть претензии к игре в атаке, причём не только к нападающим, а к вообще полевым игрокам. Очень много бросков было доведено до ворот, но они были практически неопасными. Один был опасным, тогда и забили гол. Старались переломить ход встречи, чего, к сожалению, не удалось», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 53 очка. «Амур» находится на девятой строчке — 50 очков.