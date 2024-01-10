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    Мартемьянов: Есть претензии к игре в атаке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Сибирь
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итог матча против «Сибири» (1:4).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Отмечу игру соперника, команда мне знакома, очень многих знаю. Играли сегодня с сумасшедшей самоотдачей. Нам этого не хватало, чтобы глаза горели, играли душой, сердцем. Есть претензии к игре в атаке, причём не только к нападающим, а к вообще полевым игрокам. Очень много бросков было доведено до ворот, но они были практически неопасными. Один был опасным, тогда и забили гол. Старались переломить ход встречи, чего, к сожалению, не удалось», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

    «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 53 очка. «Амур» находится на девятой строчке — 50 очков.

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