«Лада» — «Автомобилист»: счет матча 1:4, обзор голов

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
У гостей голами отметились Алексей Макеев, Данил Романцев, Егор Алексеев и Стефан Да Коста. В составе «Лады» единственную шайбу забросил Максим Минеев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Макеев — 12 (Голышев, Да Коста), 12:07 — 0:1. Романцев — 3 (Кузнецов, Е.Ал. Алексеев), 15:44 — 0:2. Е.Ал. Алексеев — 1 (Зборовский, Макеев), 32:04 — 0:3. Минеев — 2 (Космачук), 50:13 — 1:3. Да Коста — 12 (Голышев, Зборовский), 56:21 — 1:4Вратари: Трушков — АликинШтраф: 6 — 4Броски: 22 (5+6+11) — 32 (14+11+7)
«Автомобилист» набрал 61 очко и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 58 очками занимают 6-ю строчку «Востока».