Разин: Нам больше повезло, выиграли

Главный тренер магнитогорскогопрокомментировал победу над(2:1 ОТ).

«Игра должна была понравится болельщикам, нам больше повезло, выиграли. Единственное, второй период для нас сложился не очень удачно: много играли в обороне, контратаки хорошие голами не закончили. Зато в третьем сыграли правильно, а в овертайме победили.

Почему не пробую бывших нападающих "Северстали" в одной тройке? У нас есть старые связи в магнитогорском "Металлурге" — Михайлис-Юров-Петунин. Если жить вчерашним днём, то ничего хорошего не будет», — цитирует Разина «Чемпионат».

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 68 очками в 49 матчах. СКА идет на четвертой строчке Запада с 64 очками в 48 играх.