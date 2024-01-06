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    Игнатьев: Если одним словом, то игра нам сегодня, мягко говоря, не удалась

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев высказался о поединке против «Динамо» (1:7).

    Виктор Игнатьев
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    Виктор Игнатьев

    «Если одним словом, то игра нам сегодня, мягко говоря, не удалась. Если в первые пять минут, до первого удаления, и пару моментов создали, и было похоже на хоккей, то первое удаление поменяло абсолютно всё. "Динамо" доминировало в первом периоде, во втором нам удалось забить гол, но опять-таки вот эти удаления, а в меньшинстве очень сложно играть. А "Динамо" очень хорошо отдохнуло и все 60 минут бежало, и нам приходилось всё время их догонять.

    И вот эта третья шайба со вбрасывания, где мы немного не разобрались, она нас немного застопорила. Мы выходили на третий период с желанием забросить не одну, а несколько шайб, а получилось всё наоборот. У нас был план, как превратить 1:2 в 2:2 или в какой-то другой счёт, но уж точно не в 1:7. И вот этот третий гол изменил наши планы, и, конечно, наши удаления, которых сегодня было больше среднестатистического значения. В любой игре шесть удалений — это много, а против "Динамо" — это очень много», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

    «Динамо» идет третьим на «Западе» с 64 очками. «Куньлунь» лишь десятый с 36 очками.

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