Игнатьев: Если одним словом, то игра нам сегодня, мягко говоря, не удалась

Главный тренервысказался о поединке против(1:7).

«Если одним словом, то игра нам сегодня, мягко говоря, не удалась. Если в первые пять минут, до первого удаления, и пару моментов создали, и было похоже на хоккей, то первое удаление поменяло абсолютно всё. "Динамо" доминировало в первом периоде, во втором нам удалось забить гол, но опять-таки вот эти удаления, а в меньшинстве очень сложно играть. А "Динамо" очень хорошо отдохнуло и все 60 минут бежало, и нам приходилось всё время их догонять.

И вот эта третья шайба со вбрасывания, где мы немного не разобрались, она нас немного застопорила. Мы выходили на третий период с желанием забросить не одну, а несколько шайб, а получилось всё наоборот. У нас был план, как превратить 1:2 в 2:2 или в какой-то другой счёт, но уж точно не в 1:7. И вот этот третий гол изменил наши планы, и, конечно, наши удаления, которых сегодня было больше среднестатистического значения. В любой игре шесть удалений — это много, а против "Динамо" — это очень много», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

«Динамо» идет третьим на «Западе» с 64 очками. «Куньлунь» лишь десятый с 36 очками.