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    Браташ: Оценка игры опять неоднозначная

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Лада
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о матче против «Авангарда» (3:5).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Оценка игры опять неоднозначная. Наша "Лада" новой сборки тест-драйв — если говорить про всю команду — прошла. За исключением пары человек, которые, видимо, задержались за новогодним столом. Не дало это возможность нам зацепиться за результат. Хотя пытались, за что надо отдать должное ребятам, боролись при счёте 0:4, и даже был шанс спасти эту игру.

    У нас новая команда, ее становление продолжается еще с лета, с предсезонных сборов. Это долгий процесс, который ещё идёт», — цитирует Браташа «Чемпионат».

    «Авангард» идет вторым на «Востоке» с 63 очками. «Лада» (58) — пятая.

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