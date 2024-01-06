Браташ: Оценка игры опять неоднозначная

Главный тренервысказался о матче против(3:5).

«Оценка игры опять неоднозначная. Наша "Лада" новой сборки тест-драйв — если говорить про всю команду — прошла. За исключением пары человек, которые, видимо, задержались за новогодним столом. Не дало это возможность нам зацепиться за результат. Хотя пытались, за что надо отдать должное ребятам, боролись при счёте 0:4, и даже был шанс спасти эту игру.

У нас новая команда, ее становление продолжается еще с лета, с предсезонных сборов. Это долгий процесс, который ещё идёт», — цитирует Браташа «Чемпионат».

«Авангард» идет вторым на «Востоке» с 63 очками. «Лада» (58) — пятая.