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    Стало известно, когда Яшкин вернется в состав «Ак Барса»

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    Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин не поможет команде в ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Яшкин
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    Дмитрий Яшкин

    Яшкин продолжает восстанавливаться после травмы руки, полученной в конце ноября.

    «Все отлично, все по плану. Скорее всего, вернусь к плей-офф. Идет постоянное общение с докторами в "Ак Барсе". Здесь [в Москве] я занимаюсь с реабилитологом, через пару недель вернусь в Казань. Конечно, можно было избежать того повреждения, но тут уже ничего не поделаешь.

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    • Я бы не сказал, что моя роль в "Ак Барсе" как-то изменилась. Пытаюсь играть в свой хоккей и добиваться успехов. Я понимаю, где мои сильные стороны. В СКА мы более агрессивно пытались давить другие команды, в "Ак Барсе" более стратегический подход, стараемся не разрывать свою оборону. За счет этого может показаться, что мы менее активны, чем тот же Питер.

    Моя работа на пятаке? Это опыт, большой труд и ежедневная работа, которая постоянно выполняется и на тренировках, и на играх. Нужна реакция — игра очень быстрая, без подготовки и натренированности это невозможно», — приводит слова 30-летнего хоккеиста пресс-служба КХЛ.

    В текущем сезоне Яшкин провел в регулярном чемпионате КХЛ 36 матчей, в которых набрал 24 (18+6) очка.

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