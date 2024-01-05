Кокорев: Равнодушных в команде нет, пытаемся найти связки, сочетания

Главный тренервысказался относительно матча против(1:4).

«В первом периоде выполняли задание, но во втором получился гол такой с лёту, немножко нас обескуражил. Потом пошли ненужные удаления, пропустили в меньшинстве, но были и у нас хорошие моменты, вратарь соперника хорошо сыграл. Учтём, что нужно хладнокровнее относиться к моментам, похитрее сыграть. Равнодушных в команде нет, пытаемся найти связки, сочетания, чтобы изменить ситуацию, даже сегодня бились до конца.

Лучшая посещаемость в сезоне? Когда много болельщиков, реакция положительная в любом случае. Что в игре с "Металлургом", что сегодня, это вдохновляет: чем больше фанатов, тем лучше. Игра легионеров? Пока такая ситуация, что не можем найти к двум иностранцам партнёров, чтобы они взаимодействовали. Бракко — смотрим, ждём, когда он выстрелит, пока что-то не получается.

Лакроссы Мичкова? Его знает все Лига, когда он за воротами, что-то будет придумывать», — цитирует Кокорева пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции — 59 очков. «Сочи» находится на последней строчке на Западе — 34 очка.