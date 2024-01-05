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    «Амур» в овертайме победил минское «Динамо»

    «Динамо» Минск — «Амур»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Амур
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» на чужом льду в овертайме обыграл минское «Динамо» со счетом 3:2.

    «Амур»
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    «Амур»

    В составе хабаровчан заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев и Артур Гиздатуллин. За минчан отличились Сэм Энас и Андрей Стась. Основное время завершилось вничью 2:2, а в овертайме бросок Александра Брынцева принес победу «Амуру».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
    Голы: Никонцев — 2 (Дрозг), 22:14 — 0:1. Гиздатуллин — 7 (Слепец), 46:31 — 0:2. Энас — 15, 56:50 — 1:2. Стась — 9 (Энас, Керран), 59:41 — 2:2. Брынцев — 2 (Шевченко), 61:37 — 2:3Вратари: Колосов — БобковШтраф: 6 — 10Броски: 47 (13+7+26+1) — 17 (5+9+2+1)

    «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» поднялся на девятое место в таблице «Востока».

    В следующем матче минское «Динамо» в Нижнем Новгороде встретится с местным «Торпедо» 7 января. «Амур» в домашнем матче сыграет с новосибирской «Сибирью» 8 января.

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