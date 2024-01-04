Леонтьев об игре «Нефтехимика»: В конце матча на характере здорово отработали

Главный тренервысказался о волевой победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:3 ОТ).

«Очень эмоциональный, боевой матч. В конце матча на характере здорово отработали. "Лада" по праву занимает место в четвёрке. Сложно было играть после нашего переезда на Дальний Восток.

До конца не восстановились, и до конца не проявляли свои яркие скоростные качества. Здорово, что на характере отыграли и победили», — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

После победы над «Ладой» «волки» занимают 10-е место в таблице Востока с 45-ю очками в активе. «Нефтехимик» отстает от зоны плей-офф на 5 баллов.

В следующем матче команда Олега Леонтьева сыграют против «Металлурга» 5-го января в 17:00 мск.