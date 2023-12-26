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    Словакия U20 разгромила Чехию U20 в матче молодежного чемпионата мира

    Словакия U20 — Чехия U20: счет матча 6:2, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Словакии Сборная Чехии
    Словакия U20 обыграла Чехию U20 (6:2) в 1-м матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

    Словакия U20
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    Словакия U20

    В составе номинальных хозяев дублем отметился Сервац Петровский, а по голу записали на свой счет Петер Репчик, Самуэль Гонзек, Борис Жабка и Максим Штрбак.

    Две шайбы в составе молодежной сборной Чехии забросили Доминик Рымон и Матиаш Шаповалив.

    Чемпионат мира U20. Групповой этап.
    Словакия U20 — Чехия U20 6:2 (0:1, 2:0, 4:1).
    Голы: Рымон — 1 (Бечер, Меловский), 01:01 — 0:1. Петровский — 1 (бол. Мешар, Кмек), 22:00 — 1:1. Репчик — 1 (Сикора), 38:34 — 2:1. Гонзек — 1 (бол. Мишьяк, Петровский), 41:22 — 3:1. Жабка — 1 (мен. Штрбак), 44:15 — 4:1. Петровский — 2 (Мешар), 45:22 — 5:1. Шаповалив — 1 (Бечер), 51:25 — 5:2. Штрбак — 1 (Пекарчик), 51:55 — 6:2Вратари: Гажан — ХрабалБроски: 34 (7+14+13) — 29 (9+8+12)Штраф: 10 — 16

    В следующем матче Словакия U20 сыграет с молодежной сборной Швейцарии 27-го декабря, а Чехия U20 встретится с молодежкой Норвегии в тот же день.

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