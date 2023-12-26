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    Лидер «Торпедо» Коваленко не сыграет против «Спартака» из-за травмы

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    Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко помещен в список травмированных игроков. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

    Николай Коваленко
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    Николай Коваленко

    Стало известно, что Коваленко не примет участие в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

    В нынешнем сезоне Коваленко провел 27 матчей за нижегородцев, забросил 9 шайб и сделал 20 голевых передач при показателе полезности «+11».

    Стоит отметить, что список травмированных покинули форварды «Торпедо» Сергей Гончарук и Игорь Ларионов.

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    • Матч между «Торпедо» и «Спартаком» состоится 26-го декабря в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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