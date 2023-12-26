Федотов: Игрокам ЦСКА нужно прибавлять в самоотдаче

Вратарь ЦСКАраскритиковал партнеров по команде после поражения от(3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд.

«Концовка вышла напряженной. Болельщики ждали победы. Мы старались сыграть надежно, но в микромоментах сыграли неуверенно. Допустили малейшую ошибку в ключевом моменте, и вот к чему это привело.

Победы даются нам тяжело, каждая заброшенная шайба нужна нам, как глоток воздуха. Каждому из нас нужно прибавлять в самоотдаче. Статистика по блокированным броскам, единоборствам и всему остальному оставляет желать лучшего.

Наша задача — как можно скорее найти те вещи, которые помогают нам доминировать на льду. Нам очень важны победы. Надо сбросить груз давления, скинуть этот рюкзак. Все хотят выигрывать.

Я и ребята понимаем, что такое положение дел не устраивает команду. Самолюбие у нас, мужчин, должно быть на высшем уровне, чтобы нас уважали. Не зря же мы выигрываем кубки», — приводит слова Федотова «Р-Спорт».