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    Федотов: Игрокам ЦСКА нужно прибавлять в самоотдаче

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Салават Юлаев КХЛ
    Вратарь ЦСКА Иван Федотов раскритиковал партнеров по команде после поражения от «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    ЦСКА проиграл четвертый матч подряд.

    «Концовка вышла напряженной. Болельщики ждали победы. Мы старались сыграть надежно, но в микромоментах сыграли неуверенно. Допустили малейшую ошибку в ключевом моменте, и вот к чему это привело.

    Победы даются нам тяжело, каждая заброшенная шайба нужна нам, как глоток воздуха. Каждому из нас нужно прибавлять в самоотдаче. Статистика по блокированным броскам, единоборствам и всему остальному оставляет желать лучшего.

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    • Наша задача — как можно скорее найти те вещи, которые помогают нам доминировать на льду. Нам очень важны победы. Надо сбросить груз давления, скинуть этот рюкзак. Все хотят выигрывать.

    Я и ребята понимаем, что такое положение дел не устраивает команду. Самолюбие у нас, мужчин, должно быть на высшем уровне, чтобы нас уважали. Не зря же мы выигрываем кубки», — приводит слова Федотова «Р-Спорт».

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