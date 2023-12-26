ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сотни миллионов фунтов не помогли «Челси» выйти из кризиса10 главных неудачников 2023 года
  • 17:36
    • «Ноттингем Форест» неожиданно обыграл «Ньюкасл», у Вуда — хет-трик
  • 15:10
    • Иноуэ стал абсолютным чемпионом по боксу в двух дивизионах
  • 19:05
    • Канада U20 одержала уверенную победу над Финляндией U20 на МЧМ-2024
  • 18:19
    • «Авангард» в овертайме обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Авангард» в овертайме обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

    «Сибирь» — «Авангард»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Сибирь
    «Авангард» одержал гостевую победу над «Сибирью» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард»

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Авангард» шайбы забросили Райан Спунер и Никита Холодилин.

    У «Сибири» голы записали на свой счет Сергей Дубакин и Энди Андреофф (оба гола — в большинстве).

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Авангард». Победную шайбу забросил Рид Буше.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Сибирь» — «Авангард» 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1).
    Голы: Дубакин — 7 (бол. Аланов, Климович), 07:47 — 1:0. Спунер — 16 (Буше, Шарипзянов), 13:02 — 1:1. Андреофф — 15 (бол. Белоусов, Бутузов), 38:00 — 2:1. Холодилин — 4 (Шарипзянов), 38:11 — 2:2. Буше — 31 (Спунер), 61:13 — 2:3Вратари: Красоткин — ПроскуряковБроски: 35 (8+17+10+0) — 35 (17+14+3+1)Штраф: 6 — 14

    После этого матча «Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 59-ю очками в активе. «Сибирь» — на 8-й позиции (48 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» продолжит падение
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ливерпуль» пропустит на поле «Бернли», но выиграет?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • В матче лидеров победа останется за «Лестером»
  • «Ипсвич» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ипсвич — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие