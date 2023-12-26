«Сибирь» — «Авангард»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

одержал гостевую победу над(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Авангард» шайбы забросили Райан Спунер и Никита Холодилин.

У «Сибири» голы записали на свой счет Сергей Дубакин и Энди Андреофф (оба гола — в большинстве).

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Авангард». Победную шайбу забросил Рид Буше.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Сибирь» — «Авангард» 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1). Голы: Дубакин — 7 (бол. Аланов, Климович), 07:47 — 1:0. Спунер — 16 (Буше, Шарипзянов), 13:02 — 1:1. Андреофф — 15 (бол. Белоусов, Бутузов), 38:00 — 2:1. Холодилин — 4 (Шарипзянов), 38:11 — 2:2. Буше — 31 (Спунер), 61:13 — 2:3Вратари: Красоткин — ПроскуряковБроски: 35 (8+17+10+0) — 35 (17+14+3+1)Штраф: 6 — 14

После этого матча «Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 59-ю очками в активе. «Сибирь» — на 8-й позиции (48 баллов).