КХЛ назвала лучших игроков недели

определила лучших игроков прошедшей недели в регулярном чемпионате.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Дмитрий Шугаев («Северсталь»), одержавший две победы в трех матчах недели. По воротам Шугаева было нанесено 72 броска (24 в среднем за игру), из которых он отразил 94,44%. В матче с «Локомотивом» Шугаев сыграл на ноль.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Михал Чайковски («Спартак»), набравший 3 (2+1) очка в трех матчах недели. Чайковски не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Шайба в матче с «Торпедо» стала победной для его команды. Также на его счету один силовой прием, семь блокированных бросков и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан Марат Хайруллин (СКА), набравший 9 (3+6) очков в трех матчах недели. Хайруллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». На его счету также один силовой прием, один блокированный бросок, один отбор шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Сергей Кузнецов («Динамо» Минск), набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели. На его счету также четыре силовых приема, два отбора шайбы.