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    Кокорев: Боролись до конца, хотели выиграть хотя бы период

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Сочи
    Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев рассказал о разгромном поражении от «Авангарда» (3:8) в Омске.

    Дмитрий Кокорев
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    Дмитрий Кокорев

    «Думаю, что счёт на табло. В принципе, по настрою, по игре сегодня не получалось ничего, к сожалению. В конце что-то старались, но в любом случае и удаления, и пропущенные голы… Всё в кучу, плохо играли сегодня. Выходя на третий период, хотели зацепиться за счёт. Забили три гола, и если бы не пропустили новые в свои ворота, то могли бы приблизиться к „Авангарду“. Но плохо сыграли в меньшинстве, уже было не догнать. Хотя боролись до конца, хотели выиграть хотя бы период.

    Два крупных поражения подряд после паузы? В принципе, готовились к этим матчам, знали, что соперники серьёзные. Будем разбираться, пока не могу ответить до конца. Разговариваем вроде постоянно. Сейчас трудно ответить, почему не стали менять вратаря. Будем анализировать игру, в том числе и с тренером голкиперов.

    Мичков и Хуснутдинов? Ребята болели, сейчас остались в Сочи и уже приступили к тренировкам. Возможно, к домашней серии кто-то из них появится», — цитирует Кокорева «Чемпионат».

    После этого матча «Авангард» занимает 1-е место в таблице Востока с 57-ю очками в активе. «Сочи» — на 10-й позиции Запада (32 балла).

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