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    Билялетдинов: Реализация была не на высоком уровне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итог проигранного матча с «Автомобилистом» (1:2).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «В целом игра была хорошая, команды показывали качественный, быстрый хоккей. В общем-то я доволен ребятами, они играли здорово, создавали достаточно моментов. Но реализация была не на высоком уровне. Хотя как сказать? Вот забей мы гол в третьем периоде, было бы лучше. Но мы не смогли, к сожалению. А в целом мы играли очень неплохо.

    В каком настроении был Радулов, который прервал безголевую серию? В нормальном, рабочем. Наверное, переживал тоже. И я даже переживал», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

    «Автомобилист» с 49 очками после 43 матчей поднялся на шестое место в Восточной конференции. «Ак Барс» с 50 баллами после 42 игр идет пятым на «Востоке».

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