«Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 2:1, обзор голов

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
На голы Сергея Зборовского и Сергея Широкова гости ответили точным броском Александра Радулова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Радулов — 10 (бол., Юдин, Свечников), 23:05 — 0:1. Зборовский — 3 (Мэйсек), 34:53 — 1:1. Широков — 5 (бол., Волк, Да Коста), 50:18 — 2:1Вратари: Галкин — Билялов (59:14)Штраф: 6 — 6Броски: 24 (12+4+8) — 28 (10+9+9)
«Автомобилист» с 49 очками после 43 матчей поднялся на шестое место в Восточной конференции. «Ак Барс» с 50 баллами после 42 игр идет пятым на «Востоке».