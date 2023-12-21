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    «Автомобилист» одолел «Ак Барс»

    «Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» дома одержал победу над «Ак Барсом» со счетом 2:1.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    На голы Сергея Зборовского и Сергея Широкова гости ответили точным броском Александра Радулова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Радулов — 10 (бол., Юдин, Свечников), 23:05 — 0:1. Зборовский — 3 (Мэйсек), 34:53 — 1:1. Широков — 5 (бол., Волк, Да Коста), 50:18 — 2:1Вратари: Галкин — Билялов (59:14)Штраф: 6 — 6Броски: 24 (12+4+8) — 28 (10+9+9)

    «Автомобилист» с 49 очками после 43 матчей поднялся на шестое место в Восточной конференции. «Ак Барс» с 50 баллами после 42 игр идет пятым на «Востоке».

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