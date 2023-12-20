«Адмирал» — «Амур»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

на своей площадке уступил(1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первую шайбу в этом матче «Адмирал» забросил на 44-й минуте. Отличился нападающий команды Семён Панкратов в большинстве.

За минуту и 20 секунд до конца 3-го периода «Амуру» удалось сравнять счет. Форвард хабаровчан Егор Коршков реализовал большинство своей команды и перевел игру в овертайм.

Уже в дополнительном времени «Амур» добился победы. Победную шайбу забросил все тот же Егор Коршков.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Адмирал» — «Амур» 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1). Голы: Панкратов — 1 (бол. Шулак, Горшков), 44:14 — 1:0. Коршков — 8 (бол. Мищенко, Бочаров), 58:40 — 1:1. Коршков — 9 (Барулин, Ли), 64:26 — 1:2Вратари: Демченко — БобковБроски: 32 (9+7+14+2) — 48 (13+18+15+2)Штраф: 6 — 8

После этого матча «Адмирал» занимает 11-е место в таблице Востока с 32 очками в активе. «Амур» — на 9-й позиции с 41-м баллом.