Мартемьянов о поражении «Амура»: Растрачивать голевые моменты — это непозволительная роскошь

Главный тренервысказался о минимальном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(0:1).

«В первом периоде "Адмирал" подавил нас своей активностью, второй остался за нами. Равная игра, но сработало то, что "Адмирал" быстрее реализовал большинство. Мы имели преимущество "пять на три" почти две минуты и создали один момент, не забив.

У нас с этим есть проблемы. Большие вопросы к пятёрке, которая вышла играть впятером против троих, такую ситуацию надо решать на раз-два. Тем более у нас было почти две минуты. Это непозволительная роскошь — растрачивать такие моменты, мы могли победить только за счёт этого.

Отметил бы игру вратарей обеих команд, здорово сыграли. Было видно, что "Адмиралу" некуда было отступать, они играли активно, по заданию, отдавали душу. Не скажу, что мы сыграли плохо, содержание матча и самоотдача понравились, но счёт не в нашу пользу», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

После поражения от «Адмирала» «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем матче хабаровчане вновь сыграют с владивостокской командой 20-го декабря.