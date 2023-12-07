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    Мартемьянов о поражении «Амура»: Растрачивать голевые моменты — это непозволительная роскошь

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Адмирал
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о минимальном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (0:1).

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    «В первом периоде "Адмирал" подавил нас своей активностью, второй остался за нами. Равная игра, но сработало то, что "Адмирал" быстрее реализовал большинство. Мы имели преимущество "пять на три" почти две минуты и создали один момент, не забив.

    У нас с этим есть проблемы. Большие вопросы к пятёрке, которая вышла играть впятером против троих, такую ситуацию надо решать на раз-два. Тем более у нас было почти две минуты. Это непозволительная роскошь — растрачивать такие моменты, мы могли победить только за счёт этого.

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    • Отметил бы игру вратарей обеих команд, здорово сыграли. Было видно, что "Адмиралу" некуда было отступать, они играли активно, по заданию, отдавали душу. Не скажу, что мы сыграли плохо, содержание матча и самоотдача понравились, но счёт не в нашу пользу», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

    После поражения от «Адмирала» «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем матче хабаровчане вновь сыграют с владивостокской командой 20-го декабря.

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