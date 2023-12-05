Голдобин, Гусев, Радулов и Ткачев будут капитанами команд в Матче звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала капитанов команд на Матч звезд-2023.

Капитаном команды дивизиона Боброва выбран один из лучших бомбардиров сезона Николай Голдобин из московского «Спартака», который в текущем сезоне набрал 51 очко в 39 матчах и побил снайперский рекорд клуба за одну регулярку, сообщает пресс-служба КХЛ.

Никита Гусев выведет на лед с капитанской нашивкой команду дивизиона Тарасова. В своем первом сезоне за московское «Динамо» он набрал 44 балла в 38 играх и стал пятым бомбардиром в истории КХЛ.

Капитаном дивизиона Харламова выбран Александр Радулов из казанского «Ак Барса». Для четвертого бомбардира в истории Лиги нынешний Матч Звезд КХЛ станет восьмым в карьере.

Лучший бомбардир чемпионата Владимир Ткачев из «Авангарда» выбран капитаном дивизиона Чернышева, в котором он будет выступать вместе со своим партнером по тройке и лучшим снайпером сезона Ридом Буше.

Матч звезд КХЛ пройдет 9–10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».