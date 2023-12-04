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    «Миннесота» выиграла у «Чикаго», «Бостон» одолел «Коламбус»

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    В ночь на 4 декабря прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «Миннесота» дома встречалась с «Чикаго». Хозяева победили со счетом 4:1.

    Россиянин Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Чикаго» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Росси — 7 (Фэйбер, Зуккарелло), 2:11 — 1:0. Росси — 8 (бол., Годро, Фэйбер), 12:08 — 2:0. Зуккарелло — 6 (Капризов, Голигоски), 17:07 — 3:0. Болди — 3 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 31:36 — 4:0. Рэддиш — 4 (бол., Т. Джонсон, Бедард), 52:55 — 4:1Вратари: Флери — МразекШтраф: 6 — 6Броски: 34 (15+11+8) — 29 (11+6+12)

    «Бостон» на своем льду играл с «Коламбусом» и взял верх над соперником со счетом 3:1.

    На гол Буна Дженнера «Брюинз» ответили хет-триком Брэда Маршана.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Коламбус» — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
    Голы: Дженнер — 13 (Оливье, Веренски), 39:25 — 0:1. Маршан — 9 (Хейнен, Койл), 41:56 — 1:1. Маршан — 10 (бол., Макэвой, ван Римсдайк), 45:37 — 2:1. Маршан — 11 (бол., Заха, Макэвой), 47:46 — 3:1Вратари: Суэймен — Мартин (57:29)Штраф: 8 — 12Броски: 28 (6+16+6) — 25 (8+8+9)
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