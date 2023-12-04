Мартемьянов о поражении «Амура»: Сработало то самое правило, не забиваешь ты — забивают тебе

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:2).

«Команда "Авангард" сейчас на ходу, это заметно. Ждали, что они с первых смен пойдут в атаку, но мы стойко оборонялись, выдержали этот напор. Потихоньку игра выровнялась, забили гол в большинстве, но ошибка одного из наших ведущих игроков привела к тому, что мы игру проиграли.

Сработало то самое правило, что не забиваешь ты — забивают тебе. Физически "Амур" точно не подсел к третьему периоду. Повторюсь, всё решила ошибка одного игрока», — передаёт слова Мартемьянова Чемпионат.

После поражения от «Авангарда» «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе. В следующем матче хабаровчане сыграют с «Адмиралом» 6-го декабря.