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    Мартемьянов о поражении «Амура»: Сработало то самое правило, не забиваешь ты — забивают тебе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Авангард
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:2).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Команда "Авангард" сейчас на ходу, это заметно. Ждали, что они с первых смен пойдут в атаку, но мы стойко оборонялись, выдержали этот напор. Потихоньку игра выровнялась, забили гол в большинстве, но ошибка одного из наших ведущих игроков привела к тому, что мы игру проиграли.

    Сработало то самое правило, что не забиваешь ты — забивают тебе. Физически "Амур" точно не подсел к третьему периоду. Повторюсь, всё решила ошибка одного игрока», — передаёт слова Мартемьянова Чемпионат.

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    • После поражения от «Авангарда» «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе. В следующем матче хабаровчане сыграют с «Адмиралом» 6-го декабря.

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