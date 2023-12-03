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    Заварухин: Ребята понимали всю важность матча

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    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал домашнюю победу над ЦСКА (3:1).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «С нашей стороны сегодня была хорошая игра. Ребята понимали всю важность матча. Нам нужна была победа — мы её достигли. Хорошо сыграл голкипер и все линии. Забили в большинстве, не пропустили в меньшинстве. Были хорошие моменты для взятия ворот. Парни молодцы, сыграли правильно.

    Сегодня было много перестановок в составе, всеми решениями довольны? После игры с "Динамо" хотелось перемешать составы. Какие-то сочетания оставили, какие-то подверглись изменениям. Самое главное, что есть результат. Конечно, какие-то моменты нас не устраивают. Мы будем над ними работать. Перестановки и ротацию никто не отменял.

    Две победы над действующим чемпионом, особый вкус победы? В прошлом году 1:8 или 1:9 я получил от них. Сегодня мы победили хорошего соперника.

    Сергей Мыльников вернулся в состав после травмы, есть ли у него шансы сыграть в этой домашней серии? Он готовится», — цитирует Заварухина сайт «Трактора».

    ЦСКА идет на шестом месте в Западной конференции с 42 очками. «Трактор» (44) занимает ту же позицию, но на «Востоке».

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