Заварухин: Ребята понимали всю важность матча

Главный тренерпрокомментировал домашнюю победу над(3:1).

«С нашей стороны сегодня была хорошая игра. Ребята понимали всю важность матча. Нам нужна была победа — мы её достигли. Хорошо сыграл голкипер и все линии. Забили в большинстве, не пропустили в меньшинстве. Были хорошие моменты для взятия ворот. Парни молодцы, сыграли правильно.

Сегодня было много перестановок в составе, всеми решениями довольны? После игры с "Динамо" хотелось перемешать составы. Какие-то сочетания оставили, какие-то подверглись изменениям. Самое главное, что есть результат. Конечно, какие-то моменты нас не устраивают. Мы будем над ними работать. Перестановки и ротацию никто не отменял.

Две победы над действующим чемпионом, особый вкус победы? В прошлом году 1:8 или 1:9 я получил от них. Сегодня мы победили хорошего соперника.

Сергей Мыльников вернулся в состав после травмы, есть ли у него шансы сыграть в этой домашней серии? Он готовится», — цитирует Заварухина сайт «Трактора».

ЦСКА идет на шестом месте в Западной конференции с 42 очками. «Трактор» (44) занимает ту же позицию, но на «Востоке».