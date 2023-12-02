Фолиньо рассказал о человеческих качествах Бедарда

Капитанвысказался о своем партнере по команде

Ранее в СМИ появились слухи о том, что нападающий «Чикаго» Кори Перри имел связь с матерью Бедарда.

«Я никогда не видел ничего подобного, и то, как он с этим справился, впечатляет. После каждого матча есть кто-то, кто хочет с ним встретиться. Какой-то парень из другой команды… Это может быть кто угодно.

На самом деле забавно, сколько людей приходят только для того, чтобы привести своего ребёнка и познакомить его с Коннором. У него всегда есть время. В хорошем или плохом настроении он — Бедард просто идёт и делает этому ребёнку день.

Для некоторых из этих детей… это может быть единственная возможность встретить кого-то подобного. То, что он настолько бескорыстен, говорит о нём как о личности и о том, как он понимает свою роль в этой лиге.

Это отличный знак для парня, который будет играть много лет», — приводит слова Фолиньо Chicago SunTimes.

В нынешнем сезоне Бедард провел 21 матч, забил 10 голов и сделал 8 голевых передач.