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    Фолиньо рассказал о человеческих качествах Бедарда

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Чикаго Блэкхоукс
    Капитан «Чикаго» Ник Фолиньо высказался о своем партнере по команде Конноре Бедарде.

    Коннор Бедард
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    Коннор Бедард

    Ранее в СМИ появились слухи о том, что нападающий «Чикаго» Кори Перри имел связь с матерью Бедарда.

    «Я никогда не видел ничего подобного, и то, как он с этим справился, впечатляет. После каждого матча есть кто-то, кто хочет с ним встретиться. Какой-то парень из другой команды… Это может быть кто угодно.

    На самом деле забавно, сколько людей приходят только для того, чтобы привести своего ребёнка и познакомить его с Коннором. У него всегда есть время. В хорошем или плохом настроении он — Бедард просто идёт и делает этому ребёнку день.

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    • Для некоторых из этих детей… это может быть единственная возможность встретить кого-то подобного. То, что он настолько бескорыстен, говорит о нём как о личности и о том, как он понимает свою роль в этой лиге.

    Это отличный знак для парня, который будет играть много лет», — приводит слова Фолиньо Chicago SunTimes.

    В нынешнем сезоне Бедард провел 21 матч, забил 10 голов и сделал 8 голевых передач.

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