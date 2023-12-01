Заварухин: День подарков, индивидуальных ошибок, которые привели к поражению

Главный тренерпрокомментировал поражение от(2:3).

«Было хорошее начало, когда мы контролировали шайбу, создавали моменты, но попали на контратаку соперника. Должны были забивать сами в этой смене, однако дали возможность хозяевам воспользоваться этим шансом. Сегодня день подарков, индивидуальных ошибок, которые привели к поражению.

Недавно два игрока покинули команду, будут ли новички и какие линии намерены усилить? Хотели бы усилить команду крайним нападающим, работа в этом направлении ведётся.

Была информация, что Кизимов надолго выбыл? Верная информация. У него начало реабилитации после операции. Скорее всего, он выбыл до конца сезона», — приводит слова Заварухина сайт «Ак Барса».

После этой победы у «Ак Барса» стало 46 очков, он вышел на третье место на «Востоке». «Автомобилист» (42) остался шестым.