Тамбиев: Мы довольны игрой ребят, довольны, что победили

Главный тренеррассказал о победе над(3:2 ОТ).

«Абсолютно равная игра. Много борьбы, много единоборств. Я доволен ребятами. Они выполняли план на игру, выполнили игровое задание, что мы попросили. Ребята старались, да, были ошибки. Но без ошибок не играют. Мы довольны игрой ребят, довольны, что победили.

Иванов был на грани возможностей? Конечно, парню 19 лет, он сыграл 10 матчей подряд. Приезд Васи позволил перезагрузиться Иванову, восстановиться правильно. Вася хорошо вошёл, хороший матч в Хабаровске отыграл. И сегодня очень качественно матч отыграл. Пока мы очень довольны этим обменом вратарей. То, что нам было нужно.

С кем задействуем Шулака? Идеи есть. Сейчас вернёмся во Владивосток. Мне сказали сегодня, что Либор наконец-то заявлен за нас и в домашней серии может уже играть, сейчас приедем, посмотрим. Надо обсудить с тренерский штабом. Есть понимание, с кем он будет играть. Сейчас называть не буду — тот защитник, который играл в паре, расстроится. Надо вовремя подавать еду, чтобы она горячая была.

Обмен Граоваца на Пу? Если мягко сказать, Граовац не вошёл в команду и сильно нам не помогал. Если легионер играет не сильнее, а в некоторых матчах слабее российских игроков — какой же это легионер? В моём понимании это не легионер. Направляли, говорили… Те надежды, которые возлагали, он не оправдал. Пу моложе, и он порезче. Считаю, что он более мотивированный в этой лиге. Надеюсь, обмен будет в нашу пользу.

В начале сезона критиковал легионеров? Я правду говорил. Я ничего не критиковал, сказал правду на тот момент. Нравится она кому-то или нет. У меня все игроки равны. Российских хоккеистов тоже меняем, в фарм-клуб отправляем. Со всех спрос одинаковый. Что с легионеров, что с российских игроков. Фьоре тоже присел на две игры. Искусственно только помидоры и огурцы в теплицах вырастают, а игроки в здоровой конкуренции развиваются. Когда всё объективно, там игроки развиваются в правильном направлении. Будет плохо играть Фьоре — присядет. Сейчас начал понимать, наверное.

Во втором периоде "Адмирал" прибавил в бросках? Я не смотрел, кто куда вышел. Мне вообще сегодня игра по содержанию понравилась. В Хабаровске вроде мы выиграли, но содержание оставляло желать лучшего. А сегодня, начиная с середины второго периода, с нашего большинства, мы начали отбирать, выигрывать стыки, борьбу, держать шайбу в зоне атаки и перехватили инициативу. Там показалось тренерскому штабу», — цитирует Тамбиева «Чемпионат».

«Адмирал» набрал 29 очков и находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции. «Сибирь» (40) — на 8-м месте «Востока».