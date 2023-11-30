Орлов: «Спартак» недостаточно настроился на матч с «Куньлунем»

Защитник «Спартака»высказался о поражении от «Куньлуня» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Недостаточно настроились на игру. Быть может, где-то засмотрелись на таблицу, сами себя наказывали ошибками, и это привело к поражению.

Нехорошие результаты. Из четырех игр — одна победа. Это не может нас радовать. К тому же были важные игры с хорошими соперники, да и сегодня была такая команда, у которой надо было забирать очки. Но, к сожалению, не получилось», — цитирует Орлова «СЭ».

«Спартак» лидирует в таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 38 встречах.