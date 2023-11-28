«Нефтехимик» — «Металлург»: счет матча 3:4, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛв гостях по буллитам одержал волевую победу над нижнекамскимсо счетом 4:3.

На голы Булата Шафигуллина, Александра Дергачева и Евгения Митякина гости ответили точными бросками Егора Яковлева, Данилы Юрова и Романа Канцерова.

В серии буллитов единственный гол забил Никита Михайлис.

Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 3:4 Б (0:0, 3:1, 0:2, 0:0, 0:1) Голы: Шафигуллин — 8, 28:14 — 1:0. Дергачев — 11 (Сетдиков, Белозеров), 30:08 — 2:0. Митякин — 2 (Шафигуллин, Н. Якупов), 32:29 — 3:0. Яковлев — 3 (бол., Пресс, Гребенкин), 39:34 — 3:1. Юров — 11 (бол., Пресс, Джонсон), 45:49 — 3:2. Канцеров — 4 (Силантьев), 50:34 — 3:3Победный буллит: МихайлисВратари: Долганов (64:42) — Судницин (Набоков, 32:29)Штраф: 21 — 7Броски: 31 (11+13+4+3) — 41 (11+8+20+2)

Отметим, что эта победа стала для магнитогорского клуба 11-й подряд. Последний раз подопечные Андрея Разина проигрывали 29 октября в игре с «Ладой» (3:4).