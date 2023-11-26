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    Овечкин: Кросби все эти годы оказывал на меня давление

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    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался по поводу многолетней борьбы с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «То, что произошло между мной и ним, останется между нами. Но это давление — он оказывал его на меня все эти годы. Что-то вроде: "Окей, мне нужно больше работать, чтобы оставаться на том же уровне". Я почти уверен, что у него было так же… Думаю, он дал мне большой стимул выходить на матчи с мыслями: "Окей, что он собирается сделать?" Не только когда мы играем друг с другом. Я думал: "Если он наберёт четыре или пять очков, я должен сделать то же самое".

    Мы очень много играли. Так что как в командном, так и в личном плане мы должны были узнать, кто будет номером один. Я так и думал», — приводит слова Овечкина The Athletic.

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