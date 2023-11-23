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    Козлов: Отмечу ребят, которые играли в меньшинстве и ловили шайбы на себя

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Авангард
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре своей команды после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:1).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Приятно вернуться домой после долгой выездной серии. Здорово играть перед нашими болельщиками, которые великолепно поддерживали нас, в том числе в сложные моменты, когда играли в меньшинстве.

    По матчу двоякие впечатления. Начало было хорошим, отличный прессинг, контроль шайбы. В третьем периоде пошли удаления, поэтому игра сломалась.

    У "Авангарда" с их игрой в большинстве были хорошие возможности вернуться. Отмечу ребят, которые играли в меньшинстве и ловили шайбы на себя, Александр Самонов был великолепен, он держал команду.

    Разные команды, когда "Салават" не фолит и когда "Салават" удаляется? Согласен, были очень лёгкие удаления. Оправданные удаления — когда ты спасаешь опасный момент, когда выход "в ноль" и когда заступаешься за товарища.

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    • Остальное, особенно в зоне атаки и в средней зоне, — это неправильные удаления. Если мы хотим что-то выиграть, нам надо это подтянуть. Игра может поменяться в каждую секунду, нарушается ритм игры. Это мы можем исправить», — сказал Козлова пресс-службе «Салавата Юлаева».

    После победы над «Авангардом» уфимская команда занимает 4-е место в таблице Востока с 41-м баллом в активе.

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