Козлов: Отмечу ребят, которые играли в меньшинстве и ловили шайбы на себя

Главный тренервысказался об игре своей команды после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:1).

«Приятно вернуться домой после долгой выездной серии. Здорово играть перед нашими болельщиками, которые великолепно поддерживали нас, в том числе в сложные моменты, когда играли в меньшинстве.

По матчу двоякие впечатления. Начало было хорошим, отличный прессинг, контроль шайбы. В третьем периоде пошли удаления, поэтому игра сломалась.

У "Авангарда" с их игрой в большинстве были хорошие возможности вернуться. Отмечу ребят, которые играли в меньшинстве и ловили шайбы на себя, Александр Самонов был великолепен, он держал команду.

Разные команды, когда "Салават" не фолит и когда "Салават" удаляется? Согласен, были очень лёгкие удаления. Оправданные удаления — когда ты спасаешь опасный момент, когда выход "в ноль" и когда заступаешься за товарища.

Остальное, особенно в зоне атаки и в средней зоне, — это неправильные удаления. Если мы хотим что-то выиграть, нам надо это подтянуть. Игра может поменяться в каждую секунду, нарушается ритм игры. Это мы можем исправить», — сказал Козлова пресс-службе «Салавата Юлаева».

После победы над «Авангардом» уфимская команда занимает 4-е место в таблице Востока с 41-м баллом в активе.