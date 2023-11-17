Игнатьев: Оставлять втроем себя при такой игре при счете 4:4 — это пагубно

Главный тренерподвел итог матча против(4:5).

«Ожидали очень тяжёлую игру. Для нас она таковой и получилась. Готовились к первому периоду, поскольку они у нас не очень хорошо получаются. "Локомотив", с другой стороны, находится наверху таблицы, а также хорошо играет в первых периодах. Были рады первыми забить, причем не один, а два гола. У нас сработало большинство. Закончили период с положительным результатом. Второй период нам тяжело дался. "Локомотив" серьезно добавил в движении.

Пропущенные голы — следствие упорства и скорости соперника. В третьем периоде удачно забили, повели в счёте, могли бы рассчитывать на более положительный результат, но нас подвели удаления. Оставлять втроем себя при такой игре при счете 4:4 — это пагубно. "Локомотив" всегда силен своей командной игрой», — цитирует Игнатьева пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» набрал 40 очков и занимает третье место в Западной конференции. «Куньлунь» располагается на последней, 11-й строчке.