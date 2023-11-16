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    Никитин: Есть вещи, которые нужно убрать

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Куньлунем» (5:4) в Ярославле.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Думаю, болельщикам игра понравилась. Парни — молодчики. Постоянно догоняли, забили, когда нужно. Есть вещи, которые нужно убрать. Например, пятиминутное удаление — должно было быть преимущество. Но мы правильно по итогу среагировали.

    Игра Мурашова? Помогли ему в игру войти. Для Серёги, если правильно игру оценивать, есть несколько вещей. Первая часть игры не особенно получилась, но в концовке момента четыре он подчистил. Это говорит о правильной психологии вратаря. За это нужно зацепиться. Мы планировали, что он сыграет. Ребята нормально отнеслись, но это хоккей. Бывают нелогичные и логичные моменты.

    Неточные передачи? Я с вами согласен, были неточности в завершении атаки, в пасах. Возможно, это связано с акклиматизацией, всё-таки с Востока вернулись. Где-то не хватало нас в нюансах. Хотя эта проблема нас преследует не только в этом матче. Работаем над этим, очень много внимания обращаем. Но пока решение приходит не так быстро, как хотелось бы.

    Вбрасывания? Соперник был хорош. Мы сказали, что есть вещи, которым нужно учиться у соперника. Посмотрите, как они сыграли концовку, создали из ничего моменты», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

    «Локомотив» набрал 40 очков и занимает третье место в Западной конференции. «Куньлунь» располагается на последней, 11-й строчке.

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