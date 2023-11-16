Квартальнов: Три гола за три игры — это очень мало

Главный тренер минскогопрокомментировал поражение от(1:2).

«Много говорить не стоит, проиграли третью игру подряд, забили один гол. Надо забивать больше, надо чуть-чуть проявлять… Три гола за три игры — это очень мало.

Почему не забиваем в третьих периодах? Ребята устали, свежести такой нет. Я свяжу с этим. При "6х5" на ударную позицию выходят опытные игроки, которым мы доверяем. И они не могут. Это для меня серьёзный звонок.

Первый гол — это не про "не повезло". У нас часто такие случаются, от конька, от шнурка. Надо работать на команду в самых мелких моментах. Когда мы это поймём, когда мы эти вещи будем делать, тогда нам будет везти, а не ой, блин, не забил», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

В следующем матче минское 'Динамо' сыграет в гостях с 'Ладой' 20 ноября. 'Витязь' в Череповце встретится с 'Северсталью' 18 ноября.