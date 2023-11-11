Дергачев о поражении «Нефтехимика»: Забей мы третью и другая игра была бы

Нападающийназвал причины поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со(2:4).

«Начали игру мы более-менее, но в концовке первого периода мы допустили ошибки, за которые такой соперник, как СКА, конечно, наказывает. Плюс мы получили удаления. Мы пропустили в меньшинстве.

Понятно, что у СКА хорошие мастера, но такие ошибки нам надо исключать. Потом мы уже бросились в погоню, забили два гола и стало видно, что СКА уже начал заметно нервничать. У нас были моменты, забей мы третью и другая игра была бы. В целом, я думаю, матч был интересным для зрителей.

Доволен ли своими индивидуальными действиями? Когда проигрываешь, то всегда начинаешь анализировать свою игру. В одном моменте, думаешь так надо было сыграть, а в другом иначе. Это нормальный процесс анализа.

Обе наши шайбы были забиты в численном преимуществе? Большинство и меньшинство — это самые важные компоненты игры. Умение играть в численном неравенстве зачастую предрешает результаты матчей», — приводит слова Дергачева пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча «волки» занимают 8-е место в таблице Востока с 29-ю очками в активе. В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с ЦСКА 13-го ноября.