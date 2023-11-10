«Витязь» — «Северсталь»: счет матча 5:3, обзор голов

Подмосковныйв матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на своем льду череповецкуюсо счетом 5:3.

По ходу встречи хозяева вели со счетом 4:0 к середине второго периода, но чуть не растеряли свое преимущество.

Заброшенными шайбами в составе «Витязя» отметились Владислав Цицюра, Руслан Педан, Николай Тимашов, Скотт Уилсон (дубль).

За «Северсталь» голы забивали Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко, Иван Подшивалов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» — «Северсталь» 5:3 (2:0, 2:1, 1:2) Голы: Цицюра — 1 (Савчук), 1:24 — 1:0, Педан — 1 (Барак, Валенцов), 10:36 — 2:0, Тимашов (Бусыгин, Барак), 25:47 — 3:0, Уилсон — 1 (Барак), 26:27 — 4:0, Иванцов — 1 (Ильин, Седов), 33:01 — 4:1, Пилипенко — 1 (Аймурзин), 50:03 — 4:2, Подшивалов — 1 (Чуркин, Скоренов), 56:07 — 4:3, Уилсон — 2 (п.в, Барак, Бусыгин), 59:40 — 5:3Вратари: Дорожко — Шостак (Шугаев)Брсоки: 20 (9+8+3) — 30 (8+6+16)Штраф: 8 — 27

Команда Дмитрия Рябыкина теперь имеет 20 очков и идет последней на «Западе». У «Северстали» на 10 очков больше и седьмая строчка в той же конференции.