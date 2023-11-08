Игнатьев: Получилась хорошая игра с нашей стороны, надеюсь, она поможет нам в будущем

Главный тренероценил гостевую победу над московским(3:2 ОТ).

«Хочу поздравить немногочисленных мытищинских болельщиков с долгожданной победой. Не так часто они у нас получаются, поэтому мы ждём, ждём, и вот наконец дождались. По игре я очень рад, что в конце концов наша работа, которая была проделана и в предыдущих матчах, дала результат. У нас до этого были неплохие игры и с Нижним Новгородом, с которым у нас традиционно складывается всё сложно, и с Череповцом тоже, где в одном случае уступили по буллитам. А здесь нам удалось в овертайме забить. Я очень рад, потому что эти победы нам тяжело даются. И тогда у ребят теряется уверенность, что мы можем выиграть. Но сегодня получилась хорошая игра с нашей стороны, надеюсь, она поможет нам в будущем.

Мы знали, что у "Динамо" девять выигранных матчей подряд. Я перед этим сказал ребятам в раздевалке, что, может быть, пришло время немного тормознуть. И оказалось, как в воду глядел. Но я не знал об этом (смеётся). Так что мы очень рады. Против "Динамо" всегда сложно играть, тут и к гадалке не ходи. Говорили о том, что нельзя удаляться, и что у них первое большинство, которым они всех убивают. И в то же самое время в третьем периоде, когда ни в коем случае нельзя было удаляться, у нас два глупейших удаления. Там игра в принципе могла закончиться, но хорошо, что не закончилась, а закончилась в овертайме нашей победой. Мы этому очень рады.

Первая победа в истории над "Динамо"? Не напоминал команде, что никогда их не обыгрывали. Больше говорили о своей игре, но я уже сказал, что "Динамо" девять раз выиграло, и когда-то эта серия должна была закончиться», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

После этого матча «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. Московское «Динамо» — на 1-й позиции (42 балла).