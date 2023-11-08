ПерерывАрсенал — СевильяОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Арсенал» — «Севилья». Онлайн
    Все новости спорта

    Игнатьев: Получилась хорошая игра с нашей стороны, надеюсь, она поможет нам в будущем

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Динамо
    Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев оценил гостевую победу над московским «Динамо» (3:2 ОТ).

    Виктор Игнатьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Игнатьев

    «Хочу поздравить немногочисленных мытищинских болельщиков с долгожданной победой. Не так часто они у нас получаются, поэтому мы ждём, ждём, и вот наконец дождались. По игре я очень рад, что в конце концов наша работа, которая была проделана и в предыдущих матчах, дала результат. У нас до этого были неплохие игры и с Нижним Новгородом, с которым у нас традиционно складывается всё сложно, и с Череповцом тоже, где в одном случае уступили по буллитам. А здесь нам удалось в овертайме забить. Я очень рад, потому что эти победы нам тяжело даются. И тогда у ребят теряется уверенность, что мы можем выиграть. Но сегодня получилась хорошая игра с нашей стороны, надеюсь, она поможет нам в будущем.

    Мы знали, что у "Динамо" девять выигранных матчей подряд. Я перед этим сказал ребятам в раздевалке, что, может быть, пришло время немного тормознуть. И оказалось, как в воду глядел. Но я не знал об этом (смеётся). Так что мы очень рады. Против "Динамо" всегда сложно играть, тут и к гадалке не ходи. Говорили о том, что нельзя удаляться, и что у них первое большинство, которым они всех убивают. И в то же самое время в третьем периоде, когда ни в коем случае нельзя было удаляться, у нас два глупейших удаления. Там игра в принципе могла закончиться, но хорошо, что не закончилась, а закончилась в овертайме нашей победой. Мы этому очень рады.

    Первая победа в истории над "Динамо"? Не напоминал команде, что никогда их не обыгрывали. Больше говорили о своей игре, но я уже сказал, что "Динамо" девять раз выиграло, и когда-то эта серия должна была закончиться», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

    После этого матча «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. Московское «Динамо» — на 1-й позиции (42 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» досрочно выиграет группу
  • «Тулуза» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Леверкузенский клуб добьется очередной уверенной победы
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Серветт» и «Шериф» забьют друг другу
  • «Серветт» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серветт — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лада — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аякс — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Чукарички — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Заря — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие