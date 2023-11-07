Козлов: Очень важно было выиграть и на позитивной ноте немного отдохнуть

Главный тренерподвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с(3:1).

«Хороший целостный матч. "Сочи" играет открыто, нацелен на атаку, из-за этого было много моментов и с той стороны, и с другой, что позволило вратарям показать себя во всей красе. Мы сделали выводы после прошлого матча, сегодня хорошее начало, сконцентрированно отыграли все 60 минут. Очень важно было выиграть и на позитивной ноте немного отдохнуть.

Павел Коледов не доиграл матч? У него небольшое повреждение, более глубокое обследование будет завтра.

Какие выводы сделали после "Нефтехимика"? Это про старт, про концентрацию. Мы должны играть с полной самоотдачей с любым соперником на протяжении всего матча.

Уже несколько игр провели новые легионеры, насколько они оправдывают ожидания? Они оправдывают ожидания. Понятно, что ребята готовятся к сезону по-своему. Возможно, где-то физически им становится тяжело, но нас пока всё устраивает.

Уже два месяца не забрасывает Алексей Пустозёров? Ему нужно перестать думать о том, что он не может забить. Тогда всё успокоится, руки расслабятся, и он будет принимать правильные решения. Главное, что у него есть самоотдача, использует свою скорость. Моменты появятся, если он продолжит так же работать.

За 18 дней сыграли 10 матчей, как команда справилась с этим отрезком? Для ребят это что-то новое, много игр с серьёзными соперниками, где приходится отдавать много сил. Сегодняшний матч тоже был непростым в плане подготовки. Два дня подряд матчи, но они молодцы, справились. Главное в таких матчах не потерять концентрацию.

Показалось, что в последних матчах команде не хватало эмоций? Это нужно научиться из себя вытаскивать. Мы делаем нашу работу, пытаемся из ребят это вытащить. Исходя из моего опыта, когда много игр и всё болит, ребята должны учиться искать ресурсы каждый день. В этом и есть уровень. Сегодня было видно, что игроки хорошо прессинговали и работали по заданию все 60 минут.

Как оценю игру Егора Сучкова? Егор с его самоотдачей и целеустремлённостью завоёвывает сердца зрителей и место в составе. Сейчас по нему видна зрелость, он играет в мужской хоккей. Плюс его энергия, быстрота. Он должен использовать свои сильные стороны», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» идет девятым на «Западе».

В следующей встрече «Салават Юлаев» сыграет дома с «Локомотивом» 12 ноября. «Сочи» отправится в гости к минскому «Динамо» 9 ноября.