1-й таймМанчестер Сити — Янг БойзОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»«Манчестер Сити» — «Янг Бойз». Онлайн
    Все новости спорта

    Козлов: Очень важно было выиграть и на позитивной ноте немного отдохнуть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:1).

    Виктор Козлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Козлов

    «Хороший целостный матч. "Сочи" играет открыто, нацелен на атаку, из-за этого было много моментов и с той стороны, и с другой, что позволило вратарям показать себя во всей красе. Мы сделали выводы после прошлого матча, сегодня хорошее начало, сконцентрированно отыграли все 60 минут. Очень важно было выиграть и на позитивной ноте немного отдохнуть.

    Павел Коледов не доиграл матч? У него небольшое повреждение, более глубокое обследование будет завтра.

    Какие выводы сделали после "Нефтехимика"? Это про старт, про концентрацию. Мы должны играть с полной самоотдачей с любым соперником на протяжении всего матча.

    Уже несколько игр провели новые легионеры, насколько они оправдывают ожидания? Они оправдывают ожидания. Понятно, что ребята готовятся к сезону по-своему. Возможно, где-то физически им становится тяжело, но нас пока всё устраивает.

    Уже два месяца не забрасывает Алексей Пустозёров? Ему нужно перестать думать о том, что он не может забить. Тогда всё успокоится, руки расслабятся, и он будет принимать правильные решения. Главное, что у него есть самоотдача, использует свою скорость. Моменты появятся, если он продолжит так же работать.

    За 18 дней сыграли 10 матчей, как команда справилась с этим отрезком? Для ребят это что-то новое, много игр с серьёзными соперниками, где приходится отдавать много сил. Сегодняшний матч тоже был непростым в плане подготовки. Два дня подряд матчи, но они молодцы, справились. Главное в таких матчах не потерять концентрацию.

    Показалось, что в последних матчах команде не хватало эмоций? Это нужно научиться из себя вытаскивать. Мы делаем нашу работу, пытаемся из ребят это вытащить. Исходя из моего опыта, когда много игр и всё болит, ребята должны учиться искать ресурсы каждый день. В этом и есть уровень. Сегодня было видно, что игроки хорошо прессинговали и работали по заданию все 60 минут.

    Как оценю игру Егора Сучкова? Егор с его самоотдачей и целеустремлённостью завоёвывает сердца зрителей и место в составе. Сейчас по нему видна зрелость, он играет в мужской хоккей. Плюс его энергия, быстрота. Он должен использовать свои сильные стороны», — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

  • Уверенные в себе «Динамо» Москва и «Трактор», вернувшийся «Салават Юлаев», проблемные СКА и «Сочи»
  • КХЛ 2023/24: обзор девятой игровой недели
  • Вчера

    • «Салават Юлаев» занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» идет девятым на «Западе».

    В следующей встрече «Салават Юлаев» сыграет дома с «Локомотивом» 12 ноября. «Сочи» отправится в гости к минскому «Динамо» 9 ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пошатнет ли «Севилья» лидерство «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Забьет ли «Бенфика» свой первый гол в этой ЛЧ?
  • «Реал Сосьедад» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли «Бавария» и «Галатасарай» забить друг другу?
  • «Бавария» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бублик — Фоньини
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Валькуж — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Эрбер — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие