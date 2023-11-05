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    Плотников о поражении ЦСКА: Дали слишком большую фору сопернику

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Лада
    Нападающий ЦСКА Сергей Плотников высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:4).

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    «Не нужно много моментов, нужно достаточное количество качественных моментов. Этого нам сегодня не хватило. Возможно, они были чуть удачливее.

    Не могу сказать, что сегодня мы были той командой, которая была в третьем периоде. В третьем мы не давали сопернику вообще играть, а в первых двух позволяли распоряжаться шайбой. Отсюда и весь счет.

    Чего не хватило? Наверное, только в третьем мы начали играть в полную. Могли вернуться, но, думаю, дали слишком большую фору сопернику в четыре шайбы. Не смогли добраться, может быть, не хватило времени. Но нужно раньше начинать.

    Не хочется искать никаких оправданий. Сегодня не смогли, не отдали игре всего себя. Соперник играл в свой хоккей, а мы не делали те вещи, которые умеем», — приводятся слова Плотникова на сайте клуба.

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    • После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе. В следующем матче московские армейцы сыграют 7-го ноября с «Трактором».

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