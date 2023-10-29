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    Кравец: Ничто нас не расслабляет, если мы забиваем первыми быстрые голы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Динамо Минск
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итог матча с минским «Динамо» (3:4).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Оценка игры, естественно, неудовлетворительная. В первом периоде дали хорошее начало, но результат не соответствовал тому, что происходило на площадке. А потом наоборот: во втором и третьем периоде мы добавили, а результат в другую сторону пришёл. Конечно, ключевые моменты — это игра в большинстве. После того как соперник сравнял счёт, контролировали игру, были хорошие атаки, но нужно в таких ситуациях добивать соперника и выигрывать. Были моменты и в третьем, но, к сожалению, не забили. В очередной раз наступаем на те же грабли, что и были в поездке.

    Ничто нас не расслабляет, если мы забиваем первыми быстрые голы. Просто нужно на должном уровне выполнять работу на протяжении всего матча, а не отдельными отрезками. Надо терпеть, надо делать всё правильно. К сожалению, много ошибок допущено опять сегодня», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    «Авангард» после этого поражения остался на седьмом месте на «Востоке» с 27 очками. «Динамо» занимает аналогичную позицию, но на «Западе», у него 25 баллов.

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