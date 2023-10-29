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    Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Авангардом»

    «Авангард» — «Динамо» Минск: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Динамо Минск
    В матче середняков регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» одержало победу над омским «Авангардом» со счетом 4:3, трижды отыгрываясь по ходу встречи.

    Автор победной шайбы Коди Керран
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    Автор победной шайбы Коди Керран

    Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Владимир Ткачев, Игорь Мартынов, Либор Шулак.

    У минского «Динамо» забивали Ник Меркли, Александр Волков, Андрей Стась, Кеди Керран.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Ткачев — 1 (Буше), 3:16 — 1:0. Мартынов — 1 (Спунер), 7:08 — 2:0. Меркли — 1 (Пинчук), 7:55 — 2:1. Волков — 1 (Хэмилтон), 20:53 — 2:2. Шулак — 1 (Ткачев, Спунер), 29:27 — 3:2. Стась — 1 (мен., Волков), 36:11 — 3:3. Керран — 1 (бол., Энас, Волков), 50:53 — 3:4Вратари: Проскуряков (Демченко, 20:00, 59:10 — 59:23, 59:39) — КолосовБроски: 24 (7+10+7) — 29 (15+7+7)Штраф: 6 — 8

    «Авангард» после этого поражения остался на седьмом месте на «Востоке» с 27 очками. «Динамо» занимает аналогичную позицию, но на «Западе», у него 25 баллов.

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