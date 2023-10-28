Главный тренер «Миннесоты» о звене Капризова: В прошлом матче они были просто ужасны

Главный тренерраскритиковал игру ведущего звена команды в матче с(2:6).

Напомним, что в том матче Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-3», а у Райана Хартмана и Матса Цуккарелло по «-2».

«В прошлом матче они были очень плохи. Хотя нет, они были ужасны. Вы могли бы спросить их, как они играли.

Мы поговорили с ними, они понесли ответственность. Но я бы сказал, что вам придётся быть ответственными в каждом матче. Если вы собираетесь быть лидером в нашем клубе и играть больше всего минут, вам лучше делать максимально правильные вещи. А они этого не делали.

Может быть, и было несколько потерь, но мы приложили сознательное усилие, чтобы не терять шайбу, забросить её поглубже. Первое звено, в частности, делало это», — приводит слова Эвасона The Athletic.

В нынешнем сезоне Капризов провел 8 матчей, забил 2 гола и сделал 7 голевых передач при показателе полезности «-5».