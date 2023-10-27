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    «Сочи» одержал волевую победу над СКА на последней минуте

    «Сочи» — СКА: счет матча 5:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи СКА
    Подошел к концу заключительный матч игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ. В результативной перестрелке «Сочи» одержал победу над питерским СКА со счетом 5:4

    Автор победной шайбы Сергей Попов
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    Автор победной шайбы Сергей Попов

    Автором решающей шайбы на последней минуте стал Сергей Попов, реализовавший большинство.

    Также в составе «Сочи» отличились Кирилл Рассказов, Дмитрий Завгородний, Артур Тянулин, Михал Криштоф.

    У гостей голы забивали Александр Никишин, Алекс Гальченюк, Михаил Пашнин, Захар Бардаков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
    Голы: Никишин — 1, 10:17 — 0:1. Гальченюк — 1 (бол., Никишин, Грицюк), 17:32 — 0:2. Рассказов — 1 (бол., Криштоф, Грэм), 28:14 — 1:2. Завгородний — 1 (Сагадеев), 31:43 — 2:2. Тянулин — 1, 32:56 — 3:2. Пашнин — 1 (Поляков), 37:09 — 3:3. Бардаков — 1 (мен., Старков), 42:43 — 3:4. Криштоф — 1 (мен., Хуснутдинов), 43:41 — 4:4. Попов — 1 (бол., Грэм, Криштоф), 59:24 — 5:4Вратари: Бердин — Серебряков (59:24)Броски: 33 (11+10+12) — 35 (14+10+11)Штраф: 8 — 12

    После этой победы «Сочи» обогнал на «Западе» своего соперника. Сейчас у команды шестое место и 25 очков. СКА (24) идет строчкой ниже.

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