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    «Куньлунь» одержал победу в серии буллитов

    «Динамо» Минск — «Куньлунь»: счет матча 3:4 (бул), обзор голов

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    Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Куньлунем». Победу в нем одержали гости по буллитам — 4:3. После второго периода «Динамо» вело со счетом 3:1.

    Тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов
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    Тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов

    Голы в составе «бело-голубых» забивали Янни Калдис, Ник Меркли, Даниил Сотишвили.

    За «Куньлунь» отличились Райан Меркли, Брэндон Макмиллан, Паркер Фу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» Минск — «Куньлунь»: счет матча 3:4 бул. (1:0, 2:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Калдис — 1 (Н. Меркли), 11:40 — 1:0, Р.Меркли — 1 (бол., Пулкинен, Пу), 20:18 — 1:1, Н.Меркли — 1 (Волков, Пинчук), 25:49 — 2:1, Сотишвили — 1 (Кузнецов), 31:04 — 3:1, Макмиллан — 1 (Пулкинен, Мерфи), 43:36 — 3:2, Фу — 1 (Мойл, Лесли), 50:04 — 3:3Вратари: Колосов — ДжурасикБроски: 30 (11+10+9+0) — 29 (4+9+14+2)Штраф: 8 — 6

    Следующую встречу команда Дмитрия Квартальнова проведет на своем льду против «Салавата Юлаева». «Куньлунь» также дома сыграет с «Салаватом Юлаевым».

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